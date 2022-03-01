Через что пришлось пройти Александру Лукашенко ради переговоров России и Украины?
Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился впечатлениями от телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским за день до российско-украинских переговоров в Гомельской области. По его словам, беседа была тяжелая, но прийти к общему знаменателю им всё же удалось.
Лукашенко предупредил коллегу - если тот не отправит делегацию, «всех собак» спустят на него, «приезжай, война идет у тебя», - убеждал Зеленского белорусский лидер.
В результате, украинцы все-таки отправились на встречу с россиянами, но по подготовленным Лукашенко «коридорам безопасности» ехать отказались. Было принято решение очутиться в Беларуси «через Америку, через Германию», поэтому произошла задержка. Известно, что лидер РБ даже разрешил полякам пересечь государственную границу и привезти делегацию в аэропорт Бреста, откуда белорусские вертолеты доставили представителей Украины на «базу отдыха», где расположена резиденция Лукашенко.
По его словам, там же находится здание, получившее название «дом рыбака» - об этом белорусский лидер и не подозревал.
«Слишком он комфортабельным оказался - там прошли эти переговоры», - цитирует Лукашенко «Белта».
Ранее итоги российско-украинских переговоров прокомментировали в двух словах в Кремле.