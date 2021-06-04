Человек «со стальными яйцами»: Роман Протасевич признался в уважении посадившего его самолет Александра Лукашенко
Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что уважает белорусского президента Александра Лукашенко, не смотря на то, что его критиковал.
Как мне казалось, были для этого [критики] причины. Но я все больше стал втягиваться не в журналистскую работу, а в политическую, и тем больше мне хотелось оттуда бежать», - сказал молодой человек в интервью госканалу ОНТ.
по его словам, «во многих моментах он [Лукашенко] поступал как человек «со стальными яйцами» несмотря на все давление». Протасевич отметил, что «безусловно» уважает президента Беларуси, сообщает РИА «Новости».
Напомним, Протасевич заявил, что говорил с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской о том, что есть люди, готовые на силовую смену власти в Беларуси.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил посадку в Минске в сопровождении белорусского истребителя. Лайнер посадили из-за подозрения в наличии бомбы на борту. Угроза не подтвердилась, однако был задержан журналист Роман Протасевич.