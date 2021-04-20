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Политика

Чехия потребовала от России вернуть республике территорию

Антон Мельников
20 апреля, 2021 00:43
2 мин
Антон Мельников
20 апреля, 2021 00:43
2 мин
Pixabay
Pixabay

В Праге городские власти потребовали от российского посольства освободить полгектара земли, которую занимает дипломатическое представительство РФ. В том числе речь идёт о территории, которая примыкает к парку Стромовка и до 1968 являлась его частью. Обращение составил глава районного муниципалитета Прага-7 Ян Чижинский. Документ направлен чешскому правительству.

«Городской совет Праги призвал правительство Чехии провести переговоры о приведении площади посольства РФ в соответствие с состоянием, которое предшествовало вторжению войск Варшавского договора в 1968 году (в Чехословакию – прим.)», - сообщил глава муниципалитета в соцсети Twitter.

По данным местных СМИ, территория на которую претендую городские власти составляет около половины гектара. Планируется, что на ней будут высажены деревья и цветочные клумбы. В таком состоянии эта земля находилось до 1968 года, когда на ней начал базироваться лагерь одной из воинских частей СССР, передаёт «ТАСС».

Требование пражских властей появилось на фоне кризиса в российско-чешских отношениях, который вспыхнул после заявления о том, что российские спецслужбы причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Следом за этим было выслано 18 дипломатов РФ. 19 апреля генпрокурор Чехии назвал конкретных спецагентов ГРУ, которые считаются причастными к инциденту со взрывом. Об этом читайте в нашем материале.

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