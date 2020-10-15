Чай с «Новичком». Создатель газа назвал «чушью» отравление Алексея Навального

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Вещество «Новичок» не переносит воду, то есть отравление через чай оппозиционера Алексея Навального — «чушь».

Об этом сообщил один из разработчиков нервно-паралитического газа «Новичок» Леонид Ринка. Так он прокомментировал теорию о том, что политику подмешали что-то в напиток.

По словам эксперта, «Новичок» теряет свои боевые свойства, если находится в воде. «Чушь собачья. Все фторангидриды, которые являются «Новичками», они терпеть не могут воду, они гидролизуются», - отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что Навальный мог быть отравлен «Новичком» в виде порошка, который якобы растворили в жидкости и подмешали в чай, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, комитет постоянных представителей государств Евросоюза согласовал санкции в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального.

Сообщается, что санкции будут введены против шести человек и одной организации. Официально санкционный список опубликуют 15 октября.