Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Чай с «Новичком». Создатель газа назвал «чушью» отравление Алексея Навального

Артем Денисов
15 октября, 2020 04:02
2 мин
Навальный
Фото: Facebook.com/navalny

Вещество «Новичок» не переносит воду, то есть отравление через чай оппозиционера Алексея Навального — «чушь».

Об этом сообщил один из разработчиков нервно-паралитического газа «Новичок» Леонид Ринка. Так он прокомментировал теорию о том, что политику подмешали что-то в напиток.

По словам эксперта, «Новичок» теряет свои боевые свойства, если находится в воде. «Чушь собачья. Все фторангидриды, которые являются «Новичками», они терпеть не могут воду, они гидролизуются», - отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что Навальный мог быть отравлен «Новичком» в виде порошка, который якобы растворили в жидкости и подмешали в чай, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, комитет постоянных представителей государств Евросоюза согласовал санкции в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального.

Сообщается, что санкции будут введены против шести человек и одной организации. Официально санкционный список опубликуют 15 октября.

темы
политика
отравление
навальный
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!