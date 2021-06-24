Бьёт «прицельно в сердца»: представитель МИД РФ пошутила о российском «оружии массового поражения»
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Своим саркастическим комментарием она поделилась в собственном Telegram-канале.
«Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?» — отметила Захарова.
Ранее на попадание в «черный список» украинского Минкульта отреагировал сам Киркоров. Он посчитал, что, внеся его в перечень угрожающих Украине лиц, чиновники попытались «набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде». Сам эстрадный исполнитель отметил, что запретить творчество в современном мире невозможно, передаёт Lenta.ru.
Напомним, Киркоров попал в «черный список» по представлению украинской Службы безопасности. При этом певец сам является народным артистом Украины.