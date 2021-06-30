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Политика
«Буду на печке сидеть»: Владимир Путин рассказал о планах на будущее
30 июня, 2021 16:45
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Kremlin Pool/Global Look Press
В ходе «Прямой линии» президент России ответил на вопрос, чем он будет заниматься после того, как покинет пост главы государства.
«Буду на печке сидеть», - пошутил Путин, спросив, зачем работать после отставки.
Путин также сказал, что однажды он сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить страну по окончании его полномочий.
Мечты, о которых говорил Владимир Путин, начинают сбываться у одной россиянки.
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