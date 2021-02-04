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«Будет дискотека». Андрей Воробьев анонсировал снятие ограничений

Артем Денисов
4 февраля, 2021 23:07
1 мин
Артем Денисов
4 февраля, 2021 23:07
1 мин
танцы
pixabay.com

К концу недели власти Подмосковья могут снять ограничения на работу ночных заведений и части учреждений культуры, которые были введены на фоне пандемии коронавируса.

«Я думаю, что к концу недели мы надеемся снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали. Рестораны и так все открыты, дискотеки — будет и дискотека», — сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Так он ответил на вопрос о работе ночных клубов и музее региона, сообщает РБК.

Тем временем, для борьбы с коронавирусом в Подмосковье разработали специальный план, состоящий из трехнедельных циклов. Он позволяет управлять ситуацией по COVID-19 и сворачивать койки.

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ТЕГИ
коронавирус
Подмосковье
Воробьев
1 мин
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