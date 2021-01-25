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Стало известно о специальном плане по борьбе с коронавирусом в Подмосковье

Лилия Караева
25 января, 2021 18:20
1 мин
Лилия Караева
25 января, 2021 18:20
1 мин
Койки для коронавирусных больных
Mos.ru

Для борьбы с коронавирусом в Подмосковье разработали специальный план, состоящий из трехнедельных циклов. Он позволяет управлять ситуацией по COVID-19 и сворачивать койки.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он рассказал, что в регионе начали максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы: оборудование, врачей, лекарства.

«Мы понимаем, что ковид — вещь коварная, поэтому у нас существует план. Он состоит из трехнедельных циклов. Смысл этих циклов заключается в том, что каждую следующую неделю мы увидим заметное сокращение коек и усиление плановой помощи», - признался глава региона. Его слова приводит телеканал «360».

Воробьев особенно отметил активную вакцинацию жителей. Он поблагодарил команду за разворачивание пунктов вакцинации и пообещал следить за своеременной поставкой прививок в регион.

Ранее Воробьев заявил о планах привить 4 миллиона жителей Подмосковья.

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Московская область
коронавирус
План
1 мин
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