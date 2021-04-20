«Будем соревноваться»: в Чехии высказались о новом формате отношений с Россией

Политика

Глава Министерства промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек высказался об ухудшении отношений республики с Россией. По его мнению, необходимо стремиться к конструктивному диалогу, а не принимать друг против друга ряд ограничительных мер.

Гавличек убежден, что выезд дипломатов из Чехии и России уже говорил о достаточно серьезном конфликте, возникшем между странами, и ведение политики в таком же ключе не приведет к положительным результатам.

«То, что мы исключили Росатом из числа участников тендера по АЭС «Дукованы» - достаточно резкий ответ. Нехорошо, если мы будем соревноваться в том, кто примет больше мер», – цитирует министра Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала расследование дела о взрывах на военных складах в Чехии в 2014 году маразмом. Республика обвинила Россию в причастности к случившему инциденту.