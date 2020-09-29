«Будем действовать»: Макрон поможет Тихановской с новыми выборами в Беларуси

Kremlin.ru

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и глава Франции Эммануэль Макрон провели встречу в Литве. Они обсуждали проведение новых выборов в течение этого года.

О теме беседы с Макроном сообщили в пресс-службе Тихановской. «...Я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели — новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года», - говорилось в заявлении Тихановской перед встречей.

В Литве стороны договорились, что Франция «сделает все, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в Беларуси», и будет способствовать освобождению политзаключенных, пишет Delfi.

«Мы будем действовать... Мы сделаем возможное, поверьте», - сказал Макрон литовским журналистам после беседы с Тихановской.

Ранее Макрон заявил, что не считает главу Беларуси Александра Лукашенко легитимным президентом, и предложил ему уйти в отставку. Белорусский лидер в ответ посоветовал французскому президенту заняться внутренними делами страны.