«Бросок на Восток» и будущее на кончиках штыков: Лукашенко раскусил план «коллективного Запада»
Страны Запада мечтают о новом «броске на Восток» и присвоении ресурсов близ Беларуси. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе выступления в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны.
«То, что коллективный Запад продолжает грезить о новом »броске на Восток«, мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Беларуси, мы это прекрасно видим», - сказал он.
Также глава Беларуси отметил поддержку оппозиционных сил со стороны иностранных государств и принятие санкционных ограничений против республики.
«Информационная травля ожидаемых результатов не принесла. Сейчас мы держим экономический удар», - заявил Лукашенко.
Он предположил, что дальше республику может ждать «интервенция», но реализовать такой сценарий у зарубежных политиков не получится, подобные нападки дорого обойдутся.
«Холеные лица с высоких трибун по ту сторону границы бессовестно лгут с подачи беглых (граждан республики – прим.) о том, что белорусский народ сам вымаливает санкции в отношении себя. Якобы белорусы готовы страдать ради некого эфемерного »светлого будущего«, которое принесут им эти добрые дяди на кончиках своих штыков. Да очнитесь вы наконец, очумевшие и заблудшие!», - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Также в ходе выступления Лукашенко заявил, что страны ЕС «на руках должны носить» Беларусь. Об этом подробнее рассказывается в нашем материале.