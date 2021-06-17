«Бросил вызов Путину»: что увидели во встрече Байдена с президентом РФ в Белом доме
Во время саммита в Женеве, президент США Джо Байден «бросил вызов» главе РФ Владимиру Путину. Он указал коллеге на проблемы в сфере прав человека. В частности, завел речь об оппозиционном политике Алексее Навальном, который находится в заключении. Такую оценку встрече глав двух государств дал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Президент Байден напрямую бросил вызов Путину по целому ряду вопросов, связанных с соблюдением прав человека», - заявил советник в своём комментарии.
Он пояснил, что вопросы касались «несправедливого задержания» Навального, давления на признанное ионогеном СМИ «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Также Салливан отметил публичные высказывания американского президента относительно прав человека и демократии.
По словам советника, благодаря саммиту Штаты смогли обрисовать российской стороне «ясные пределы» действий в киберпространстве, которые расцениваются как неприемлемые. Также США обозначили «свои возможности» на тот случай, если Москва не примет мер против хакеров, которые совершают атаки «на объекты нашей критически важной инфраструктуры», передаёт РИА «Новости».
Вероятно, говоря о «критически важной» инфраструктуре, Салливан подразумевал атаку на американский трубопровод Colonial Pipeline. В результате инцидента США заявили, что к атаке причастны хакеры из России, однако отношения к властям страны они не имеют.