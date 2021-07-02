Британские послы пожелали сборной Украине по футболу сыграть в Донецке и отдохнуть в Крыму
Перед матчем Англия-Украина британское посольство выступило с провокационным заявлением, в котором выразило надежду на, что в скором времени сборной республики удастся сыграть в футбол в Донецке, а после – отдохнуть в Крыму.
Таким незамысловатым образом послы решили вспомнить, как обе команды встречались в последний раз во время ЕВРО-2012 в Донецке, и вызвали тем самым не самые положительные реакции в Министерстве иностранных дел РФ.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова, в первую очередь, иронично поблагодарила британское посольство «за рекламу курортных возможностей Крыма».
«Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал новость о своей возможной отставке.