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Британские шпионы отправились за «лайками» в Instagram

Артем Денисов
23 апреля, 2021 05:27
1 мин
Артем Денисов
23 апреля, 2021 05:27
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Британская разведка MI5 завела аккаунт в Instagram.

Там появился первый снимок - фото из штаб-квартиры в Лондоне. Как следует из поста, разведчики будут предоставлять «эксклюзивное видение жизни внутри MI5».

В Instagram планируется разрушать мифы о работе британской контрразведки, а также публиковать архивные материалы. В будущем сотрудники спецслужбы могут устраивать встречи с подписчиками аккаунта, пишет The Daily Telegraph.

Напомним, пользователи социальной сети Instagram смогут отключать счетчик лайков под своими постами.

Как сообщил глава компании Адам Моссери, в настоящее время новая функция проходит тестирование.

Ранее по теме:  Новая функция в Instagram повлияет на лайки
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Разведка
Шпионаж
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