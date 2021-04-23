Британские шпионы отправились за «лайками» в Instagram

Политика

Британская разведка MI5 завела аккаунт в Instagram.

Там появился первый снимок - фото из штаб-квартиры в Лондоне. Как следует из поста, разведчики будут предоставлять «эксклюзивное видение жизни внутри MI5».

В Instagram планируется разрушать мифы о работе британской контрразведки, а также публиковать архивные материалы. В будущем сотрудники спецслужбы могут устраивать встречи с подписчиками аккаунта, пишет The Daily Telegraph.

Напомним, пользователи социальной сети Instagram смогут отключать счетчик лайков под своими постами.

Как сообщил глава компании Адам Моссери, в настоящее время новая функция проходит тестирование.