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Политика
Британские шпионы отправились за «лайками» в Instagram
23 апреля, 2021 05:27
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pixabay.com
Британская разведка MI5 завела аккаунт в Instagram.
Там появился первый снимок - фото из штаб-квартиры в Лондоне. Как следует из поста, разведчики будут предоставлять «эксклюзивное видение жизни внутри MI5».
В Instagram планируется разрушать мифы о работе британской контрразведки, а также публиковать архивные материалы. В будущем сотрудники спецслужбы могут устраивать встречи с подписчиками аккаунта, пишет The Daily Telegraph.
Напомним, пользователи социальной сети Instagram смогут отключать счетчик лайков под своими постами.
Как сообщил глава компании Адам Моссери, в настоящее время новая функция проходит тестирование.
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