Новости – Политика
Политика
Британия спрячет Владимира Зеленского и его правительство
24 февраля, 2022 21:02
1 мин
1 мин
Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Украинские власти могут найти убежище в Великобритании. Пути отступления предложил премьер-министр Британии Борис Джонсон.
Конечно, заявил Джонсон, Британия предоставит поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и членам его правительства, сообщает телеграм-канал Readovka.
Джонсон сейчас выступает в качестве пионера по введению санкций против России.
Ранее он объявил, что Британия вводит санкции против «Аэрофлота» и замораживает все активы ВТБ.
Помимо этого, Великобритания вводит ограничения на суммы, которые российские граждане держат на счетах в стране.
Также Джонсон призвал другие страны коллективно отказаться от российских нефти и газа.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости