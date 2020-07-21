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Британия опубликовала доклад о попытке РФ повлиять на исход шотландского референдума

Лилия Караева
21 июля, 2020 14:16
2 мин
Великобритания
Piqsels.com

Великобритания опубликовала доклад, подтверждающий российское вмешательство в разные электоральные кампании. В частности, доказаны попытки России вмешаться в референдум о независимости Шотландии в 2014 году.

Комитет парламента по разведке год расследовал вмешательство Москвы. Итоговый доклад разделен на 9 глав - они посвящены дезинформации, киберсфере и россиянам в Британии.

В тексте сказано об отмывании незаконных средств в Лондоне олигархами. В нем говорится, что Москва была заинтересована в победе сепаратистов на референдуме 2014 года в Шотландии.

Как пишет Lenta.ru, не обнаружено свидетельств вмешательства России в референдум о выходе Британии из Евросоюза.

Референдум о независимости Шотландии прошел 18 сентября 2014 года. 55% граждан проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства, и 45% высказались против.

В октябре 2019 года Комиссия Совета Федерации по иностранному вмешательству сообщила, что американские кураторы давали указания по подготовке беспорядков на митингах в Москве летом 2019-го.

темы
Россия
Великобритания
доклад
вмешательство
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