Доказано вмешательство США в московские митинги этим летом

Указания по подготовке беспорядков на митингах в Москве летом 2019 года давали американские кураторы. Это выяснила Комиссия Совета Федерации по иностранному вмешательству.

Соответствующее заключение озвучил председатель комиссии Андрей Климов на заседании 8 октября. В нем участвовали представители ЦИК, Генпрокуратуры, МИД, МВД, Роскомнадзора, Общественной палаты и эксперты Временной комиссии.

В Совфеде заявили, что «главные центры, которые имеют отношение к подготовке беспорядков в Москве, находятся в США», передает «ПолитЭксперт».

Напомним, 27 июля и 3 августа 2019 года в Москве прошли несанкционированные митинги. Их организовали бывшие кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам из-за поддельных подписей.