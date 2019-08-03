В центре Москвы началась несогласованная акция протеста

В 14:00 в центре Москвы началась еще одна несогласованная акция протеста за выборы оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Этот митинг — продолжение протестов 27 июля у мэрии Москвы, на Лубянке и на Трубной площади.

По данным проекта «ОВД-Инфо», незарегистрированного кандидата Любовь Соболь задержали еще до начала акции. Еще 15 человек доставили в отдел полиции «Тверской», чтобы напомнить, что сегодняшний митинг не был согласован властями Москвы.

Корреспонденты moloko plus сообщают, что на Сретенском бульваре за людьми наблюдают с вертолета.

Посольство США в Москве рекомендовало американским гражданам избегать центральных районов столицы из-за протестов.

27 июля на акции протеста за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму были задержаны 1373 человека. Среди них - 42 несовершеннолетних. Спустя несколько дней после задержаний Следственный комитет возбудил уголовное дело «о массовых беспорядках». По этому делу были арестованы несколько человек.