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Политика
Борис Джонсон заявил о варианте усиления санкций против «Сбербанка»
1 марта, 2022 15:24
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Санкции против «Сбербанка» могут усилиться. Это допускает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
О перспективах введения новых ограничений против российского банка написало РИА Новости. Джонсон заявил, что по «Сбербанку» «есть еще варианты».
Джонсон исключил установление бесполетной зоны над Украиной.
«Это приведет к прямому столкновению с Россией», - сказал британский премьер.
Ранее сообщалось об уходе из России Visa и Mastercard. Стало известно, что будет с картами в свете последних событий.
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