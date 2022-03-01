Что будет с картами? Названы последствия ухода Visa и Mastercard из России
В Национальной системе платежных карт (НСПК) разъяснили, что будет с Visa и Mastercard в связи с их уходом из России. Попавшие под блокирующие санкции банки не смогут их выпускать, а выданные карты продолжат работать.
Об этом пишет РИА Новости. В НСПК пояснили, что средства на счетах клиентов сохранятся, для них доступны все операции.
Держатели карт «Мир» продолжат совершать все операции в полном объеме.
Ранее США и другие страны ввели санкции против ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Открытия», «Промсвязьбанка», банка «Россия». Их картами уже нельзя расплатиться за границей.
Напомним, санкции введены в ответ на начало военной операции России на Украине. Она была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Стало известно, что послужило спусковым крючком для начала операции.
Перед этим Москва признала Луганскую и Донецкую народную республики.