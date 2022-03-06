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Политика
Борис Джонсон отгородил Великобританию и НАТО от ситуации на Украине
6 марта, 2022 11:50
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Mihkel Maripuu via www.imago-ima/www.imago-images.de/ Global Look Press
Ситуация на Украине – это «не конфликт НАТО, и он не станет таковым». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По словам Джонсона, ни одна из стран НАТО не направляла на Украину боевые подразделения. Он таже отметил, что страны Альянса не испытывают враждебности в отношении российских граждан и не ставят под сомнение величие России.
При этом премьер-министр Великобритании, заявил, что более 20 стран сейчас оказывают военную помощь Киеву, пишет «РИА Новости».
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