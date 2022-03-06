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Политика
Джо Байден: Владимир Путин «вторгся в Россию». «Как мы до этого дошли?»
6 марта, 2022 10:27
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Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин «вторгся в Россию».
В очередном интервью Байден, отвечая на вопрос о ситуации на Украине заявил: «Как вы знаете, Путин решил вторгнуться в Россию. Как мы до этого дошли? Такого не было со времен Второй мировой войны», - пишет телеграм-канал Readovka.
Совсем недавно в ходе обращения к Конгрессу США Байден перепутал украинцев с иранцами.
По его словам, Россия может окружить Киев танками, но она никогда не получит «душ и сердец иранцев».
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