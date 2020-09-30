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«Большие потери в живой силе»: Армения и Азербайджан обменялись новыми ударами

Анастасия Красильникова
30 сентября, 2020 16:50
1 мин
Фото
Фото: Пинтерест

Армения применила тактический ракетный комплекс «Точка-У» на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявляет Министерство обороны Азербайдана. Там отметили, что «из-за непригодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет не взорвались».

Кроме того, рассказал представитель азербайджанского оборонного ведомства в беседе с РИА «Новости», Баку в ответ нанесли удар по армянскому военному штабу в регионе.

«Подразделения азербайджанской армии нанесли удар по штабу 5-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии Вооруженных сил Армении в населенном пункте Агдере. Противник понес большие потери в живой силе и военной технике», — сказали в ведомстве.

Ранее власти Армении заявили, что страна готова к мирному урегулированию конфликта, но не в ущерб национальным интересам и безопасности. Армянский премьер Никол Пашинян отметил, что в зависимости от «некоторых факторов» возможность признания независимости Нагорного Карабаха может быть рассмотрена.

темы
война
вооружение
Армения
Азербайджан
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