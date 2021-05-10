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Больше всех шайб в матче Ночной хоккейной лиги забил Владимир Путин

Артем Денисов
10 мая, 2021 23:01
1 мин
Артем Денисов
10 мая, 2021 23:01
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин принял участие в гала-матче по хоккею в рамках Ночной хоккейной лиги, который состоялся в Сочи.

Игра закончилась победой команды главы государства со счётом 13:9. Президент играл под 11 номером, забив больше половины шайб своей команды «Легенды хоккея» (8 из 13) и отметился одной результативной передачей. Также одной шайбой отличился глава Минобороны Сергей Шойгу. В игре принял участие глава Подмосковья Андрей Воробьёв, музыкант Игорь Бутман, хоккеисты Павел Буре, Алексей Касатонов и другие, сообщают «Открытые медиа».

Путин в товарищеских матчах Ночной лиги каждый раз забивает много шайб. Например, в конце 2019 года глава государства сыграл матч на Красной площади и забил больше половины шайб своей команды.

Напомним, 9 мая Путин изменил традиции выступления на Дне Победы. В этом году в его речи заметили четыре особенности, которых ранее не было.

Ранее по теме:  Владимир Путин нетрадиционно выступил на Дне Победы. Четырех особенностей в предыдущие годы не было
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