Владимир Путин нетрадиционно выступил на Дне Победы. Четырех особенностей в предыдущие годы не было

Политика

Президент России Владимир Путин изменил традиции выступления на Дне Победы. В этом году в его речи заметили четыре особенности, которых ранее не было.

Во-первых, речь Путина в 2021 году - самая длинная за все время выступлений 9 Мая. Монолог президента, как следует из стенограммы Кремля, состоял из 5 654 знаков.

Не только формат речи в этом году уникален - необычна риторика выступления. Если в 2015 году Путин благодарил другие государства за вклад в победу, то на этот раз он сделал акцент на другом - Советский Союз в одиночку противостоял немецкой агрессии.

В предыдущие годы Путин обозначал один вызов, стоящий перед мировым сообществом. Сегодня он говорил о множестве проблем.

Еще одна особенность заключается в том, что если раньше президент России говорил о готовности к международному сотрудничеству, то сегодня он подчеркнул планы отстаивать национальные интересы, пишет агентство URA.RU.

Ранее сообщалось, что на парад в Москву приехал единственный иностранный лидер.