Бог, Евангелие, молитва: «странное» обращение Януковича к Зеленскому показали целиком
Опубликован полный текст обращения экс-президента Украины Виктора Януковича к действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому. Ранее звучала информация, что готовится публикация его обращения к народу.
Текст напоминает послание от апостола (от греч. - посланник, вестник).
Оно начинается со слов: «Обращаюсь к Вам в начале Великого Поста со словами великого сострадания».
В обращении экс-президент заявил, что «с болью» воспринимает всё происходящее на Родине и «глубоко сочувствует тем страданиям, которые вынуждены терпеть украинцы».
Он признался, что «не было дня и ночи за последние восемь лет», когда бы он не думал, правильно ли поступил, покинув Украину.
«Мои сторонники убеждали меня - нельзя отдавать законную власть! За власть надо бороться! Я же знал - цена этой власти будет слишком высока. И тогда, и сейчас я убеждён - нет такой власти, которая была бы дороже крови наших детей. К сожалению, моя жертва тогда в 2014-м не остановила майданную власть», - пишет Янукович.
Он размышляет, может ли сейчас помочь украинском народу, и сам отвечает: «К сожалению, моим оружием остается лишь молитва и искренняя вера в Господа Бога».
Янукович призвал «жить по нравственному закону, который Бог дал людям».
Затем экс-глава Украины «по-президентски и даже немного по-отечески» обращается к Зеленскому на украинском.
В конце послания Янукович цитирует Евангелие от Матфея: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Янукович подписал обращение как экс-президент с 2010 по 2014 годы.
Полный текст послания приводит РИА Новости.
Ранее появились сведения, что Януковича могут готовить к спецоперации.