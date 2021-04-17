Блокировка Россией нескольких зон в Черном море вызвала острую реакцию НАТО

Политика

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила об озабоченности последними инициативами России.

Планы РФ по ограничению доступа в ряд зон Черного моря возле Крыма, вызвали в НАТО негативную реакцию. По имеющимся данным, перекрыты участки от Севастополя до Гурзуфа, а также на западе полуострова.

«Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства», — приводит РБК слова представителя альянса.

Ранее стало известно о переброске группы российских боевых кораблей из Каспия в Черное море.