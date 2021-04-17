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Политика

Блокировка Россией нескольких зон в Черном море вызвала острую реакцию НАТО

Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 12:20
1 мин
Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 12:20
1 мин
Victor Lisitsyn/Global Look Press
Victor Lisitsyn/Global Look Press

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила об озабоченности последними инициативами России.

Планы РФ по ограничению доступа в ряд зон Черного моря возле Крыма, вызвали в НАТО негативную реакцию. По имеющимся данным, перекрыты участки от Севастополя до Гурзуфа, а также на западе полуострова.

«Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства», — приводит РБК слова представителя альянса.

Ранее стало известно о переброске группы российских боевых кораблей из Каспия в Черное море.

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НАТО
Россия
Черное море
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