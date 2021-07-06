Бывший президент страны подал в суд на действующего главу государства
На президента Украины Владимира Зеленского подали в суд. Истец - экс-глава Незалежной Петр Порошенко, повод - обвинения в причастности к коррупционным схемам.
Об исковом заявлении сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань. В иске упоминаются аудиозаписи предполагаемых переговоров Порошенко и лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
На них политики обсуждают нелегальную покупку угля с шахт Донбасса, а также связь с российскими правящими кругами, сообщает Lenta.ru.
Порошенко в иске потребовал опубликовать записи в полном объеме, так как нынешние, считает его защита, подверглись обработке. Афиширование пленок сочли акцией против главного оппонента президента Украины.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко «сдал» его откровенный разговор с Петром Порошенко.