Бывший президент России в ответ на слухи объяснил отказ от работы в Госдуме
Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил, почему не захотел избираться в Госдуму и претендовать на пост спикера. Ранее звучали слухи, что он может занять место председателя нижней палаты парламента.
По мнению Медведева, для бывшего президента «это не очень правильно в силу вполне понятных причин».
Политик посетовал, что в России мало возможностей для бывших президентов. Медведев заметил, что на Западе экс-президенты часто вообще не занимают госдолжностей и уходят читать лекции.
Работу в Госдуме он оценил как «исключительно интересную» и признался, что мечтал попасть в нижнюю палату парламента, будучи «молодым юристом».
«Но моя судьба сложилась иначе», - заключил он в интервью RT и заметил, что работа президентом и председателем правительства «коренным образом» изменила его судьбу.
Ранее сообщалось, что Медведев не пришел в штаб «Единой России» после выборов - у него ухудшилось самочувствие.