Бывший министр культуры Беларуси написал заявление на Лукашенко из-за угроз физической расправы
В прокуратуру Польши поступило заявление на президента Беларуси Александра Лукашенко. Инициатор - оппозиционер, бывший министр культуры республики Павел Латушко.
В заявлении говорится об угрозах физической расправы, поступающих белорусам за рубежом, а также об осуществлении террористических актов со стороны режима Лукашенко.
Латушко написал в Telegram: «Мое заявление — символичное, которое я подаю, чтобы защитить всех белорусов, которых преследуют за рубежом».
Оппозиционер выразил надежду, что действия силовиков и их командиров за границей, которые организуют похищения за пределами Беларуси, не останутся без правовых последствий.
Ранее Лукашенко заявил, что оппозиционеру Роману Протасевичу грозит смертная казнь. Он был задержан 23 мая после принудительной посадки самолета в Минске.