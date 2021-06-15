Бывший личный враг Лукашенко может быть скоро помилован с целью «погасить негатив» Запада
Задержанного в Минске оппозиционера, бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича могут скоро помиловать. Не исключено, что бывший личный враг президента Беларуси Александра Лукашенко станет экспертом по работе с оппозицией.
Об этом пишет Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ. По его информации, делом оппозиционера занимается команда министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
Ему удалось убедить ближний круг, что Протасевич полезен, чтобы «погасить негатив» Запада и снять обвинения в личной мести Лукашенко.
Дело россиянки Софьи Сапеги, наоборот, предлагают максимально раскручивать - в отношении девушки ожидаются жесткие решения.
Ранее стало известно, что МВД России убрало оппозиционерку Светлану Тихановскую из базы разыскиваемых лиц. Это сделано по просьбе Беларуси.