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В случае сохранения Советского Союза мир был бы «стабильнее, безопаснее, справедливее». Такую точку зрения высказал бывший президент СССР Михаил Горбачев.

В интервью британскому изданию The Times Горбачев поразмышлял о судьбе мира в случае сохранения СССР. «Я думаю, мир был бы лучше», - сказал политик.

Он указал, что распад огромного государства стал следствием допущенных ошибок, а не «конечным результатом» перестройки. Чтобы этого не произшло, следовало раньше приступить к реформированию партии и децентрализации СССР.

Тем не менее у перестройки были свои положительные результаты, Горбачев отнес к достижениям этого периода прекращение холодной войны, соглашение о ядерном разоружении, свободу слова и выезда из страны, альтернативные выборы.

Он считает, что процесс перемен довел до необратимых последствий. По этой причине провалился августовский путч 1991 года, который нанес огромный ущерб.

«Был удар по президенту и по Союзу. А потом радикалы и сепаратисты добили Союз, не думая о последствиях», - заявил бывший президент.

Ранее стало известно, что при правлении Горбачева у Финляндии были шансы получить Карелию.