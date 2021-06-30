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Политика
«Безумная заруба»: Владимир Зеленский похвалил украинскую сборную за победу
30 июня, 2021 04:01
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на выход национальной сборной страны в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.
«Невероятное напряжение, безумная заруба в экстра-тайме и фееричная развязка на 121-й минуте», - написал глава государства в своем Twitter. Украинских спортсменов он назвал «бойцами», а игру «крутой».
29 июня команда Украины победила шведов в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 2:1.
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