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Российский рэпер Баста: На Евро-2020 болею за Украину
27 июня, 2021 13:12
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Российский популярный музыкант Василий Вакуленко, более известный как Баста, на чемпионате Европы — 2020 болеет за сборную Украины. Об этом он рассказал на Youtube-канале украинского рэпера Киевстонера.
«Сейчас болею за сборную Украины. Украина показала просто удивительную игру, респект и уважуха Шеве, конечно»,- сказал рэпер.
Напомним, украинские футболисты на групповом этапе Евро-2020 проиграли командам Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1) и переиграли Македонию (1:0). По итогам состязаний сборная страны занимает третье место в турнирной таблице квартета C, пишет «Газета.ру».
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