«Безнаказанности больше не существует»: лидер белорусской оппозиции высказалась о новых санкциях против Беларуси
Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала введенные 21 июня санкции против республики. Сообщение было размещено в Telegram-канале оппозиционерки.
Тихановская считает, что объявлением санкций против действующего в Беларуси политического режима «весь демократический мир проявил небывалое единство». Она считает, что для граждан республики это является важным сигналом. Кроме того, это сигнал тем, кто поддерживает действующий режим.
«Это также важный сигнал всем пособникам режима – что безнаказанности больше не существует», - говорится в сообщении.
Оппозиционерка отмечает, что у республики» теперь много друзей по всему миру» и они готовы поддерживать рядовых граждан страны.
«Я уверена, совместными усилиями мы оставим режим в прошлом – чтобы приблизить будущее, в котором все наши близкие возвращаются домой и мы вместе голосуем на новых выборах», - сообщила она.
Ранее стало известно, что ЕС и США приняли новые санкционные пакеты против Беларуси. При этом под ограничения попали не только резиденты республики.