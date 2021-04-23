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Политика

Без права возвращения в посольство: Россия переиграла Польшу с высылкой дипломатов

Лилия Караева
23 апреля, 2021 13:00
1 мин
Лилия Караева
23 апреля, 2021 13:00
1 мин
Польский флаг
Pixabay

Россия объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Польши. В будущем они не смогут вернуться в посольство, так как получат статус депортированных, то есть нежелательных лиц.

Польские дипломаты должны покинуть Россию до 15 мая. Об этом РИА Новости сообщили в МИД России.

Внешнеполитическое ведомство считает, что Польша взяла курс на разрушение отношений двух стран. В качестве примеров привели «позорную войну с советскими памятникам», продление санкций, попытки фальсификации истории.

Накануне в МИД России был вызван посол Польши Кшиштоф Краевский. Он отказался комментировать визит журналистам. До этого Польша выслала троих сотрудников российской дипмиссии в Варшаве.

Ранее о высылке российских дипломатов объявили США, Болгария, Чехия, Украина, Словакия. Россия дает зеркальный ответ.

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