Без права возвращения в посольство: Россия переиграла Польшу с высылкой дипломатов

Политика

Россия объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Польши. В будущем они не смогут вернуться в посольство, так как получат статус депортированных, то есть нежелательных лиц.

Польские дипломаты должны покинуть Россию до 15 мая. Об этом РИА Новости сообщили в МИД России.

Внешнеполитическое ведомство считает, что Польша взяла курс на разрушение отношений двух стран. В качестве примеров привели «позорную войну с советскими памятникам», продление санкций, попытки фальсификации истории.

Накануне в МИД России был вызван посол Польши Кшиштоф Краевский. Он отказался комментировать визит журналистам. До этого Польша выслала троих сотрудников российской дипмиссии в Варшаве.

Ранее о высылке российских дипломатов объявили США, Болгария, Чехия, Украина, Словакия. Россия дает зеркальный ответ.