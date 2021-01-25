Политика

В Вооруженных силах Беларуси началась комплексная проверка боевой готовности. Воинские части и подразделения получили задачу на приведение в высшие степени боеготовности.

Об этом сообщили в Минобороны республики. Ведомство объявило: «В Вооруженных силах Республики Беларусь началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности».

Проверку инициировал министр обороны Виктор Хренин. Ее цель - проверка способности воинских частей выполнить свои задачи по предназначению.

Некоторые подразделения получили задачу привести военные силы в высшую степень боеготовности и доукомплектовать. Соответствующее распоряжение, в частности, коснулось воинской части 120-й гвардейской механизировоанной бригады.

Планируется проверить состояние техники и вооружения. Действия войск пройдут на всех полигонах, говорится на сайте Минобороны Беларуси.

Ранее сообщалось о планах России и Беларуси провести совместные стратегические учения «Запад-2021».