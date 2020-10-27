Россия и Беларусь проведут стратегические учения «Запад–2021»

фото: Минобороны РФ

Военные ведомства России и Беларуси обсудят сегодня подготовку к совместным стратегическим военным учениям «Запад-2021». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Заседание министров обороны двух союзных государств Сергея Шойгу и Виктора Хренина пройдет в формате онлайн. Также с обоих сторон в нем примут участие руководящий состав ВС и представители дипломатического корпуса.

В ходе заседания будут обсуждаться вопросы, касающиеся подготовки и проведению совместного стратегического учения «Запад–2021», пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что российские десантники прибыли в Беларусь и приняли участие в совместных учениях «Славянское братство».