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Политика
Россия и Беларусь проведут стратегические учения «Запад–2021»
27 октября, 2020 09:41
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фото: Минобороны РФ
Военные ведомства России и Беларуси обсудят сегодня подготовку к совместным стратегическим военным учениям «Запад-2021». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Заседание министров обороны двух союзных государств Сергея Шойгу и Виктора Хренина пройдет в формате онлайн. Также с обоих сторон в нем примут участие руководящий состав ВС и представители дипломатического корпуса.
В ходе заседания будут обсуждаться вопросы, касающиеся подготовки и проведению совместного стратегического учения «Запад–2021», пишет «ПолитЭксперт».
Ранее сообщалось, что российские десантники прибыли в Беларусь и приняли участие в совместных учениях «Славянское братство».
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