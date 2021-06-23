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Политика
Белорусский режим на этой неделе ждут редко используемые санкции из европейского арсенала
23 июня, 2021 15:13
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President.gov.by
Евросоюз согласовал экономические секторальные санкции против Беларуси. Об этом сообщил дипломатический источник.
Санкции обсуждались послами ЕС. Они будут введены до конца недели, написал Telegram-канал ТАСС.
Санкции, которые планирует ввести ЕС, используются редко. Они направлены против калийного сектора. Будет усилено эмбарго на экспорт оружия, запрещен экспорт продукции табачных фабрик. Только калийный сектор приносил около 2,3 млрд ерво в год.
21 июня Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Беларуси. Он затронул российского бизнесмена Михаила Гуцериева.
Совет ЕС объяснил ограничения против него тем, что тот имел бизнес-интересы в республике и дружил непосредственно с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Вопрос по теме:
Санкции против ключевых секторов белорусской экономики заставят режим прекратить репрессии и демократизироваться?
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