Белорусский правитель ответил ждущим «кашу и хаос» после изменения Конституции
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с принятием изменений в Конституцию президенту и парламенту придется «отстроить систему в стране». «Каши и хаоса» не будет, пообещал глава республики.
«Если кто-то думает, что мы это все с бухты-барахты примем и бросим, и начнется каша и хаос, - этого не будет», - сказал Лукашенко. Его слова приводит БелТА.
Белорусский правитель заявил, что через день-два проект новой Конституции вынесут на всенародное обсуждение. Референдум намечен на вторую половину февраля.
Ранее сообщалось, что на место посла России в Минске могут назначить председателя Высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова. Предыдущий посол Евгений Лукьянов занял пост в марте 2021 года. Новую кандидатуру одобрил думский комитет, окончательное решение - за президентом России Владимиром Путиным. Не исключалось, что с назначением будет создан общий парламент России и Беларуси.