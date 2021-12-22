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Политика
На место нынешнего посла России в Беларуси поставят «матёрого волка» от единороссов
22 декабря, 2021 17:15
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State Duma Russia/via Globallookpress.com
Россия изменит посла в Беларуси и отзовет Евгения Лукьянова, назначенного в марте 2021 года. На его место поставят человека из близкого окружения президента России Владимира Путина.
Речь идет о председателе Высшего совета партии «Единая Россия» Борисе Грызлове. О скором назначении изданию Znak.com сообщил источник в Госдуме. Назначение подтвердили «Коммерсанту» два источника в МИД и один собеседник в ГД.
Кандидатура одобрена думским комитетом по делам СНГ. Окончательное решение примет Путин.
Источник Znak.com заявил, что после назначения возможно создание общего парламента России и Беларуси.
Грызлов является председателем Высшего совета ЕР с 2002 года. Он кандидат политических наук.
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