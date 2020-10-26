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Белорусский КГБ начал приравнивать протестующих к террористам

Антон Мельников
26 октября, 2020 19:14
1 мин
Радіо Свобода Україна
Youtube / Радіо Свобода Україна

В действиях белорусских протестующих усмотрели экстремистские действия, которые могут быть квалифицированы как акты терроризма. Об этом заявил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Константин Бычек.

«В последние дни в Беларуси участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц», - заявил Бычек.

«Такие действия, сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий, в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма», - цитирует сотрудника белорусского КГБ «ТАСС».

Ранее рабочие белорусских заводов вышли на общенациональную забастовку, которую объявила оппозиционерка Светлана Тихановская.

темы
Беларусь
протесты
КГБ
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