Белорусский «диктатор» сравнил себя и своих подчиненных с победителями нацизма

Политика

Нынешние госслужащие и представители властей Беларуси проявили практически такой же героизм и стремление к победе как те, кто воевал с нацистскими захватчиками во времена Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения государственных наград.

Он отметил, что церемония награждения деятелей различных сфер проходит в канун Дня Независимости республики. Поэтому участие в мероприятии особенно почётно, особенно для тех, кто фактически сражался за страну.

Деятельность современных работников Лукашенко сравнил с героическими подвигами победителей нацизма.

«Практически так же, как наши героические предки во время Великой Отечественной войны, начавшейся 80 лет назад», - заявил он.

Президент пояснил, что участники церемонии испытывали трудности также как и борцы с нацизмом. Тем не менее, они были уверены в «победе».

«Так же, как и им, нам было нелегко. Но, как и они, мы точно знали, что победим. Потому что за нами - правда. За нами - истинная, а не притворная любовь к своей земле», - приводит слова Лукашенко агентство «Белта».

Отметим, белорусский президент не в первый раз обращается к образу правды в своей речи. Ранее он практически цитировал известную фразу из фильма «Брат 2». Об этом читайте в нашем материале.