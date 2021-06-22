Белорусские власти захотели бороться с ложью о войне
Беларусь не приемлет попыток переписать историю Великой Отечественной войны, сообщил премьер республики Роман Головченко.
По его словам, республика будет доносить правду о ней. «Мы просто обязаны доносить нашу правду» - сказал Головченко после возложения венков по случаю 80-й годовщины начала ВОВ в мемориальном комплексе «Тростенец» под Минском.
По словам премьера, в истории есть много страниц, которые иногда не хочется признавать, но в Беларуси их не скрывают. По словам Головченко, необходимо еще раз показать и рассказать современникам «что такое план «Ост» по фактически уничтожению нашего народа и превращению его в бессловесных врагов, которые должны обслуживать новых господ».
Помня о случившемся 80 лет назад, люди должны сделать соответствующие выводы, отметил премьер, сообщает РИА «Новости».
Тем временем, в честь 80-летия начала Великой Отечественной Войны канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора Меркель заявила, что «совершенные немцами преступления», в результате которых погибло множество жителей союзных республик, «никогда не будут забыты».