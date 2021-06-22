Ангела Меркель рассказала Зеленскому о каких преступлениях Германия не забудет
В честь 80-летия начала Великой Отечественной Войны канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом рассказала пресс-служба кабинета министров Германии.
В ходе разговора Меркель заявила, что «совершенные немцами преступления», в результате которых погибло множество жителей союзных республик, «никогда не будут забыты».
Она подчеркнула, что немецкая сторона понимает свою «историческую ответственность». Также Германия выражает благодарность за то, что многие граждане постсоветских стран «протянули (ФРГ – прим.) свою руку в знак примирения», передаёт «ТАСС».
Также 22 июня Меркель переговорила с президентом России Владимиром Путиным. Она выразила чувство сопереживания в связи со страданиями и бедами, пришедшими вместе с войной. Оба лидера подчеркнули важность сохранения памяти о трагических событиях тех лет, сообщает ФБА «Экономика сегодня».