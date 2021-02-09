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Белорусские силовики решили «достать» спрятавшегося за границей оппонента Лукашенко

Антон Мельников
9 февраля, 2021 00:12
1 мин
Антон Мельников
9 февраля, 2021 00:12
1 мин
Youtube / Валерий Цепкало
Youtube / Валерий Цепкало

В Беларуси Следственный комитет инициировал экстрадицию из Латвии бизнесмена Валерия Цепкало. Он собирался стать кандидатом на пост президента республики на выборах в 2020 году, но не был допущен. Согласно позиции СК, бизнесмен обвиняется в коррупции и получении взяток.

Напомним, в августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно данным Центризбиркома, победу одержал Александр Лукашенко. После оглашения результатов, в стране начались массовые протестные акции. Большинство оппонентов Лукашенко на выборах покинули страну, либо находятся в заключении.

Локальные митинги протестующих в Беларуси продолжаются до сих пор, отмечает «РБК».

Ранее белорусские силовики направили документы на экстрадицию основателя оппозиционного telegram-канала NEXTA Степана Путило.

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Беларусь
Валерий Цепкало
Экстрадиция
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