Белорусские силовики решили «достать» спрятавшегося за границей оппонента Лукашенко

Политика

В Беларуси Следственный комитет инициировал экстрадицию из Латвии бизнесмена Валерия Цепкало. Он собирался стать кандидатом на пост президента республики на выборах в 2020 году, но не был допущен. Согласно позиции СК, бизнесмен обвиняется в коррупции и получении взяток.

Напомним, в августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно данным Центризбиркома, победу одержал Александр Лукашенко. После оглашения результатов, в стране начались массовые протестные акции. Большинство оппонентов Лукашенко на выборах покинули страну, либо находятся в заключении.

Локальные митинги протестующих в Беларуси продолжаются до сих пор, отмечает «РБК».

Ранее белорусские силовики направили документы на экстрадицию основателя оппозиционного telegram-канала NEXTA Степана Путило.