Белорусские силовики готовятся стрелять по оппозиции без предупреждения

Политика

Последовавшие за президентскими выборами в Беларуси репрессии против протестующих являются самыми страшными в Европе за последние 40 лет. Об этом в ходе интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявил член Координационного совета белорусской оппозиции и бывший посол республики Павел Латушко.

В ходе беседы с журналистами экс-посол заявил, что в данный момент власти Беларуси разрабатывают законопроект, который позволит силовикам открывать огонь по митингующим без предупреждения.

«Репрессии проникли во все слои общества», - подчеркнул Латушко.

Он также отметил, что преследования белорусских властей против оппозиции стали самыми страшными на территории Европы за последние 40 лет, передаёт DW.

Ранее в Беларуси раскрыли подробности дела о госперевороте и покушении на Александра Лукашенко.