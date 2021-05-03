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Белорусские силовики готовятся стрелять по оппозиции без предупреждения

Антон Мельников
3 мая, 2021 13:43
1 мин
Антон Мельников
3 мая, 2021 13:43
1 мин
Youtube / Павел Латушко
Youtube / Павел Латушко

Последовавшие за президентскими выборами в Беларуси репрессии против протестующих являются самыми страшными в Европе за последние 40 лет. Об этом в ходе интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявил член Координационного совета белорусской оппозиции и бывший посол республики Павел Латушко.

В ходе беседы с журналистами экс-посол заявил, что в данный момент власти Беларуси разрабатывают законопроект, который позволит силовикам открывать огонь по митингующим без предупреждения.

«Репрессии проникли во все слои общества», - подчеркнул Латушко.

Он также отметил, что преследования белорусских властей против оппозиции стали самыми страшными на территории Европы за последние 40 лет, передаёт DW.

Ранее в Беларуси раскрыли подробности дела о госперевороте и покушении на Александра Лукашенко.

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ТЕГИ
Оппозиция
Беларусь
Репрессии
Павел Латушко
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