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Белорусские протестующие собирались ввести в страну войска Запада

Антон Мельников
13 ноября, 2020 18:27
2 мин
Youtube / Телеканал ОНТ
Youtube / Телеканал ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что зачинщики массовых протестов собирались обратиться за военной помощью к Западу. По его словам, они хотели за пару дней устроить хаос в стране, а затем ввести заграничные войска. Об этом Лукашенко рассказал в интервью зарубежным СМИ.

«Россия ведь прекрасно понимает: а не дай бог потерять Беларусь. Потерять Беларусь — это значит, нет Украины. А под Смоленском еще ракеты малой и средней дальности будут выставлены знаете кого, - заявил Александр Лукашенко. - И если бы у них (организаторов протестных акций) 9 и 10 августа получился блицкриг, они захватили как в Армении или Грузии власть... А затем обращаются на Запад. И он вводит войска по просьбе якобы законного правительства. Вот сценарий», - приводит слова президента «ТАСС».

Президент отметил, что Россия на такой сценарий вряд ли будет смотреть «спокойно».

Напомним, в августе в Беларуси прошли президентские выборы. На них, согласно официальным данным, снова победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Его главный оппонент – Светлана Тихановская набрала, по версии ЦИК, чуть больше 10%. После оглашения результатов в стране начались массовые протестные митинги, которые сопровождались жесткими задержаниями со стороны силовиков.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Беларуси займется расследованием смерти оппозиционера, который скончался после драки на акции.

темы
Александр Лукашенко
Беларусь
протесты
шизофрения
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