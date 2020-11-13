Youtube / Телеканал ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что зачинщики массовых протестов собирались обратиться за военной помощью к Западу. По его словам, они хотели за пару дней устроить хаос в стране, а затем ввести заграничные войска. Об этом Лукашенко рассказал в интервью зарубежным СМИ.

«Россия ведь прекрасно понимает: а не дай бог потерять Беларусь. Потерять Беларусь — это значит, нет Украины. А под Смоленском еще ракеты малой и средней дальности будут выставлены знаете кого, - заявил Александр Лукашенко. - И если бы у них (организаторов протестных акций) 9 и 10 августа получился блицкриг, они захватили как в Армении или Грузии власть... А затем обращаются на Запад. И он вводит войска по просьбе якобы законного правительства. Вот сценарий», - приводит слова президента «ТАСС».

Президент отметил, что Россия на такой сценарий вряд ли будет смотреть «спокойно».

Напомним, в августе в Беларуси прошли президентские выборы. На них, согласно официальным данным, снова победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Его главный оппонент – Светлана Тихановская набрала, по версии ЦИК, чуть больше 10%. После оглашения результатов в стране начались массовые протестные митинги, которые сопровождались жесткими задержаниями со стороны силовиков.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Беларуси займется расследованием смерти оппозиционера, который скончался после драки на акции.