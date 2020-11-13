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Генпрокуратура Беларуси разберется в причинах смерти оппозиционера Романа Бондаренко

Марьям Ибрагимова
13 ноября, 2020 17:12
2 мин
Фото: kraism.by
Фото: kraism.by

Генеральная прокуратура Беларуси займется расследованием смерти оппозиционера Романа Бондаренко. Он скончался после драки с неизвестными людьми в масках, которые срывали красно-белые ленты на «Площади перемен» в Минске.

«По решению генерального прокурора дальнейшие процессуальные действия в целях выяснения обстоятельств смерти Романа Бондаренко проводит Генеральная Прокуратора республики Беларусь», – сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры Республики.

Инцидент произошел 11 ноября. Неустановленные, агрессивно настроенные лица избили 31-летнего Бондаренко, развешивавшего красно-белые ленты, а потом завели его в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Так сообщали очевидцы произошедшего.

Позже на сайте ГУВД Мингорисполкома появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов приехали на место драки, чтобы угомонить дебоширов. Увидев Бондаренко без сознания, они вызвали «скорую». Парня госпитализировали. На следующий день он скончался, передает BBC.

темы
оппозиция
Беларусь
Генпрокуратура
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