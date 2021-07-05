Белорусская певица опровергла своё обращение к Владимиру Путину по поводу «беззакония» Лукашенко
Белорусская певица Анжелика Агурбаш сообщила, что появившиеся в СМИ сообщения о её обращении к президенту РФ Владимиру Путину являются ложными. Об этом она рассказала в эфире Euroradio.
Ранее появилась информация о том, что Агурбаш призвала Путина остановить «беззаконие» и жестокость президента Беларуси Александра Лукашенко в отношении оппозиционно настроенных белорусов.
Певица рассказала, что не обращалась к российскому президенту, но хотела бы это сделать.
«Но если будет возможность, обращусь, — сказала она. — Попрошу помощи для всего белорусского народа».
В ходе разговора Агурбаш также сообщила, что не боится того, что в Беларуси против неё заведено уголовное дело. При этом она подчеркнула, что репрессивную машину в Беларуси необходимо остановить, передаёт Euroradio.
Ранее СМИ сообщили, что Агурбаш обратилась к Путину, поскольку Лукашенко «губит Беларусь и губит белорусов».